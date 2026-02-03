Ричмонд
ФСБ опубликовала видео с мужчиной, задержанным за подготовку диверсии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео с задержанным агентом Киева, готовившим диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области.

Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина иностранного государства, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины.

«Он (украинский вербовщик — ред.) дал мне два координата ЛЭП и ТЭЦ по которым мне нужно будет провести разведку. После проведения разведки, когда я ему отправил видео и фотографии, которые сделал на данных объектах, он дал мне координаты схрона с самодельным взрывчатым веществом», — говорит задержанный на видео.

После завершения задания задержанный планировал уехать воевать против России.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), частью 1 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.