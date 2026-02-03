При нападении на школу в Уфе был ранен учитель

По данным очевидцев, озвученным журналисту «Комсомольской правды», при стрельбе в гимназии № 16 Уфы был ранен учитель.
Напомним, Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовные дела по факту происшествия, в том числе о халатности. Следователи и криминалисты выехали на место, а подросток, устроивший сегодня стрельбу из страйкбольного автомата, был задержан.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что пострадавших нет. МВД республики сообщило, подросток выстрели в учителя и трех учеников.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл на место происшествия и подтвердил оперативную работу всех служб. В социальных сетях также появилось видео с места ЧП, на котором видна эвакуация школьников и работа полиции. Следствие устанавливает все детали и мотивы произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.