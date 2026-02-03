«Резко схватил нож и начал бить»: пожилые мужчины неожидали, чем для них закончится застолье с подростком

В Нижнеудинске осужден 16-летний подросток за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья, летом 2025 года в городе Алзамай подросток распивал спиртные напитки вместе с двумя пожилыми мужчинами, которых мало знал.
— Во время посиделок в квартире, обвиняемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил им мужчин. Один из раненых умер на по пути в больницу, второй — получил травмы, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде преступник, который ранее уже был судим за кражу имущества, признал свою вину, однако пояснил, что не хотел убивать потерпевших. Несмотря на это подростка признали виновным и назначили ему восемь лет лишения свободы в воспитательной колонии.
