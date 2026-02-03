За неделю мошенники похитили у нижегородцев почти 38 млн рублей

Так, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудница суда три недели общалась в мессенджере с «менеджером» инвестиционной компании. Ей предложили заработать, инвестируя средства в торговые операции на бирже. Потерпевшая набрала кредитов почти на 5 млн руб. и вместе с личными сбережениями перевела на указанные «партнером» счета. После этого лжеброкер перестал отвечать на сообщения и звонки. В общей сложности женщина потеряла более 6,3 млн руб.