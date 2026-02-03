Что писал школьник в соцсетях перед нападением на гимназию в Уфе

Девятиклассник, напавший сегодня на учителя и школьников в гимназии № 16 в Уфе, вел свой телеграм-канал. Там он описал свое состояние и причины поступка. По его словам, это бунт «против серой массы». Он указывал на свое состояние, что он «не может быть счастлив».
«У меня немного странное состояние последние где-то два месяца, раньше (где-то в сентября, октябре, ноябре 2025 года) я был агрессивным, уверенным, боролся со страхами и постоянно с кем-то ссорился. Теперь этого просто нет, я снова терплю, но сейчас это мне и надо ведь я накапливаю достаточно злости чтобы всех…», — написал он.
По словам школьника, он готов провести время в тюрьме, где станет совершеннолетним, отмечал, что уже многое успел сделать: «наразвлекался, наразвивался, надрался». Он добавлял, что зря перевелся в свой нынешний класс.
Стоит отметить, что канал он завел 26 января и в нем было меньше 20 человек, сейчас на него подписались уже почти 100 человек.
Ранее Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе Уфы. Также Радий Хабиров дал официальный комментарий по факту ЧП.
18+