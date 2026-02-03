Ричмонд
Семья убитого мальчика из Петербурга была признана неблагополучной

Трагическая гибель девятилетнего мальчика, тело которого нашли в Ленинградской области, высветила сложную ситуацию в его семье. По данным ТАСС в правоохранительных органах, семья была признана находящейся в социально опасном положении еще в декабре 2025 года.

Как сообщил источник, 33-летнюю мать ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а у 45-летнего отца, работающего неофициально резчиком металла, есть судимость за кражу. Также он попадал в поле зрения правоохранительных органов за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.

В семье, помимо погибшего, воспитываются еще шестеро детей в возрасте от шести месяцев до 13 лет. Общий месячный доход семьи, по имеющейся информации, составляет около 100 тысяч рублей.

В Ленинградской области четыре дня искали пропавшего 9-летнего мальчика, тело которого позже обнаружили в водоеме. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В результате признательных показаний 38-летнего мужчины, задержанного по подозрению в убийстве, стали известны детали преступления. По версии следствия, мужчина, знакомый с мальчиком, утверждает, что ребенок якобы пытался его шантажировать, требуя крупную сумму. В ходе конфликта подозреваемый ударил мальчика, что, по предварительным данным, и стало причиной смерти, после чего вывез тело в Ленинградскую область и утопил в водоеме.