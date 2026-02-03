Семья убитого мальчика из Петербурга была признана неблагополучной

В Ленинградской области четыре дня искали пропавшего 9-летнего мальчика, тело которого позже обнаружили в водоеме. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В результате признательных показаний 38-летнего мужчины, задержанного по подозрению в убийстве, стали известны детали преступления. По версии следствия, мужчина, знакомый с мальчиком, утверждает, что ребенок якобы пытался его шантажировать, требуя крупную сумму. В ходе конфликта подозреваемый ударил мальчика, что, по предварительным данным, и стало причиной смерти, после чего вывез тело в Ленинградскую область и утопил в водоеме.