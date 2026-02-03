Во Владивостоке врача-эндоскописта будут судить за смерть 85-летнего пациента

В Первомайский районный суд города Владивостока прокуратурой края направлено уголовное дело в отношении врача-эндоскописта одного из краевых учреждений здравоохранения. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности пациенту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.