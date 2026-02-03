Ричмонд
Во Владивостоке врача-эндоскописта будут судить за смерть 85-летнего пациента

В Первомайский районный суд города Владивостока прокуратурой края направлено уголовное дело в отношении врача-эндоскописта одного из краевых учреждений здравоохранения. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности пациенту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Российская газета

По данным следствия, в апреле 2025 года врач-эндоскопист в ходе оказания медицинской помощи 85-летнему пациенту допустила перфорацию стенки кишечника. Развившиеся из-за ненадлежащего оказания помощи осложнения привели несколько дней спустя к смерти человека.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужило требование прокурора, который в порядке надзора установил необоснованную передачу между правоохранительными органами материала, содержащего признаки преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Врач обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.