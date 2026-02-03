Волгоградские полицейские спасли двух сестер, попавших в ДТП в сильный снегопад

Женщина рассказала, что 13 декабря 2025 года она вместе с сестрой ехала в село Старая Полтавка, чтобы навестить родственников. В тот день разыгралась сильная пурга. Во время движения дворники автомобиля обледенели, и им пришлось остановиться на обочине, чтобы очистить их. В этот момент водитель автомобиля, следовавшего за ними, из-за снежной бури и плохой видимости не справился с управлением, его занесло, и он врезался в заднюю часть их машины.