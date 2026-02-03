Волгоградские полицейские спасли двух сестер, попавших в ДТП в сильный снегопад

Жительница Саратовской области поблагодарила волгоградских полицейских за помощь на дороге. Старший инспектор по Старополтавскому району Ильяс Бисимбекоа и его напарник старший лейтенант полиции Юрий Репченко спасли двух сестер, попавших в трудную ситуацию, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Женщина рассказала, что 13 декабря 2025 года она вместе с сестрой ехала в село Старая Полтавка, чтобы навестить родственников. В тот день разыгралась сильная пурга. Во время движения дворники автомобиля обледенели, и им пришлось остановиться на обочине, чтобы очистить их. В этот момент водитель автомобиля, следовавшего за ними, из-за снежной бури и плохой видимости не справился с управлением, его занесло, и он врезался в заднюю часть их машины.
Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Пока они занимались оформлением документов, полицейские пригласили женщин в свой служебный автомобиль, чтобы те могли согреться. После этого инспекторы сообщили, что дорогу на Саратов перекрыли из-за неблагоприятных погодных условий.
К утру, когда буря утихла, сёстры отправились в обратный путь и благополучно добрались до дома. Заявительница в своем письме выразила глубокую признательность сотрудникам полиции за их человечность, ответственность и неравнодушие к судьбам людей.
Стоит отметить, что эти же полицейские уже не раз проявляли себя с лучшей стороны. Ранее сообщалось, что 13 декабря 2026 года они спасли женщину, которая заблудилась во время снежного бурана. А Ильяс Бисимбеков вместе со своим коллегой Владиславом Эбелем в новогоднюю ночь 1 января 2026 года оказали помощь двум путешественникам, чей автомобиль провалился под лед в русле реки Еруслан.