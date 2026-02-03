Задержаны 6 «работников» наркомагазина — им грозит до 20 лет тюрьмы

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Оптовый перевозчик запрещенных веществ, проживающий в Осиповичах, выявлен и задержан сотрудниками наркоконтроля Гродненщины, об этом рассказали в МВД.
Кроме 53-летнего мужчины, еще пятеро курьеров в возрасте от 18 до 35 лет, работавших на тот же наркомаркет, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД и ОМОНа задержаны в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах.
В оборудованных фигурантами тайниках силовики обнаружили и изъяли более 700 грамм особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP».
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее милиционеры задержали наркодуэт в столице: 36-летнего минчанина и его 44-летнюю сожительницу. В квартире фигурантов и закладках оперативники обнаружили и изъяли около двух килограммов особо опасных психотропных веществ мефедрон и Альфа-PVP.
На наркомаркет минчане успели поработать около месяца, им грозит до 15 лет лишения свободы.