Задержаны 6 «работников» наркомагазина — им грозит до 20 лет тюрьмы

Кроме 53-летнего мужчины, еще пятеро курьеров в возрасте от 18 до 35 лет, работавших на тот же наркомаркет, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБРа внутренних войск МВД и ОМОНа задержаны в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах.