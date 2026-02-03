Нападение на гимназию № 16 в Уфе: прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту инцидента в гимназии № 16 Уфы, где сегодня утром произошла стрельба. Заместитель прокурора республики Андрей Маркин выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. По предварительной информации надзорного ведомства, пострадавших в результате происшествия не имеется.
Вместе с тем, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, которые ранее были возбуждены следственным органом.
Напомним, что ранее Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовные дела по данному факту. Подросток, устроивший стрельбу из страйкбольного автомата, был задержан.
