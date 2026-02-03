Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 28 тысяч человек

Во Владивостоке более 28 тысяч человек остались без света из-за аварии.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Аварию на сетях, оставившую без света более 28 тысяч местных жителей и семь образовательных учреждений, устраняют во Владивостоке, сообщила прокуратура Приморья.

«Днём 3 февраля на электросетях ДРСК произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тысяч жителей Владивостока. Отключения коснулись более 150 многоквартирных и частных домов на улицах 1-я Круговая, 2-я Круговая, Алтайская, Амурская, Гоголя, Комсомольская, Некрасовская, Океанский проспект, Уборевича, Уткинская, Уборевича, а также семи образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.

Ведомство проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.