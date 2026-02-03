Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 28 тысяч человек

«Днём 3 февраля на электросетях ДРСК произошла авария, из-за которой без электричества остались более 28 тысяч жителей Владивостока. Отключения коснулись более 150 многоквартирных и частных домов на улицах 1-я Круговая, 2-я Круговая, Алтайская, Амурская, Гоголя, Комсомольская, Некрасовская, Океанский проспект, Уборевича, Уткинская, Уборевича, а также семи образовательных учреждений», — говорится в сообщении.