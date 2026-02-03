В Воронеже 20-летний водитель «Лады» устроил цепную аварию с тремя авто

Накануне около 17:45, у дома № 158 по улице Краснознаменной случилась авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 20-летний житель Тамбовской области на «Ладе» ехал со стороны улицы Чапаева в сторону Матросова и не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в попутный «Форд» под управлением 42-летней местной жительницы. Удар был такой силы, что иномарку по инерции отбросило в ехавший впереди «Киа», за рулем которого находился 66-летний житель Семилук. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 3 февраля.
В ведомстве добавили, что 26-летняя пассажирка «Форда» получила травмы. Девушку доставили в больницу.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Кстати, по данным полиции, за сутки в Воронежской области зарегистрировали 103 ДТП. Из них 59 — в самом Воронеже; 37 — в районах области и 7 — на федеральных трассах. В общей сложности в 4 авариях за сутки травмы различной степени тяжести получили 4 человека.
Ранее стало известно, что в Воронеже водитель «Мерседеса» не выдержал дистанцию и сбил 55-летнего мужчину, который в этот момент садился в «Киа Спортейдж». Его на «скорой» увезли в больницу.