В Воронеже 20-летний водитель «Лады» устроил цепную аварию с тремя авто

Накануне около 17:45, у дома № 158 по улице Краснознаменной случилась авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 20-летний житель Тамбовской области на «Ладе» ехал со стороны улицы Чапаева в сторону Матросова и не выдержал безопасную дистанцию. В результате он врезался в попутный «Форд» под управлением 42-летней местной жительницы. Удар был такой силы, что иномарку по инерции отбросило в ехавший впереди «Киа», за рулем которого находился 66-летний житель Семилук. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 3 февраля.