Что известно о стрельбе в гимназии № 16 в Уфе

По информации МВД по Республике Башкортостан, сообщение о происшествии в гимназии № 16 поступило в дежурную часть около 11:00. Установлено, что ученик 9-го класса пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого произвел несколько выстрелов в сторону учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подросток был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и Росгвардии. На место ЧП лично прибыл министр внутренних дел республики Александр Воронежский.
Глава Башкортостана Радий Хабиров уточнил, что стрельба велась из страйкбольного автомата, и в результате происшествия пострадавших нет. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.
Прибывший в гимназию мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил оперативную работу всех экстренных служб. В настоящее время глава городской администрации находится в учебном заведении и контролирует работу по выяснению всех подробностей произошедшего.
В Следственном управлении СК России по Республике Башкортостан сообщили о возбуждении нескольких уголовных дел по факту инцидента, в том числе по статье о халатности. На месте происшествия работает руководство следственного управления, а также опытные следователи-криминалисты.
К расследованию инцидента подключилось и надзорное ведомство. На месте находится заместитель прокурора республики Андрей Маркин, который координирует действия правоохранительных органов. Прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка обеспечению безопасности в школе. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по факту случившегося.
По информации телеграм-канала SHOT, нападавший недавно перевелся в гимназию № 16 и испытывал трудности с адаптацией. Подросток почти ни с кем не общался и конфликтовал с учителями и сверстниками.