Что известно о стрельбе в гимназии № 16 в Уфе

По информации МВД по Республике Башкортостан, сообщение о происшествии в гимназии № 16 поступило в дежурную часть около 11:00. Установлено, что ученик 9-го класса пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого произвел несколько выстрелов в сторону учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подросток был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и Росгвардии. На место ЧП лично прибыл министр внутренних дел республики Александр Воронежский.