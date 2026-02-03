Из воинской части в Кишинёве сбежал солдат срочной службы.
Сегодня днём, примерно в 14:40, 18-летний военнослужащий срочной службы самовольно покинул территорию 2-й мотострелковой бригады «Штефан чел Маре», расположенной на улице Василе Лупу, 36, в секторе Буюканы.
Сообщается, что пропажу солдата обнаружило командование части, после чего были уведомлены правоохранительные органы. В настоящее время полиция проводит мероприятия по его розыску.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).
Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.
Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).
В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.
НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).