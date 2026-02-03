Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коканде мужчина зарезал годовалую дочь, пытаясь отомстить жене

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 февраля). В Коканде вынесли приговор по одному из самых ужасающих преступлений последних лет.

Источник: Vaib.Uz

31-летний местный житель признан виновным в убийстве собственного ребёнка — девочки, которой на тот момент только исполнился один год.

Как следует из материалов дела, трагедия произошла на фоне семейного конфликта. В тот день между подсудимым и его супругой возникла ссора из-за разногласий в семье. Мужчина запрещал жене навещать её родителей и всячески противился этому, что и стало причиной конфликта.

Во время скандала обвиняемый не смог совладать с гневом. Желая отомстить супруге, он совершил жестокое преступление — ударил кухонным ножом свою беззащитную годовалую дочь.

Ребёнка в срочном порядке доставили в больницу. Медики боролись за жизнь девочки, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Дело было рассмотрено в суде, где мужчину признали виновным. По итогам разбирательства ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.