В Коканде мужчина зарезал годовалую дочь, пытаясь отомстить жене

Как следует из материалов дела, трагедия произошла на фоне семейного конфликта. В тот день между подсудимым и его супругой возникла ссора из-за разногласий в семье. Мужчина запрещал жене навещать её родителей и всячески противился этому, что и стало причиной конфликта.