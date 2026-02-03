Глава Башкирии прибыл в уфимскую гимназию № 16, на которую напал подросток

Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на место происшествия — в уфимскую гимназию № 16, где сегодня утром произошло нападение школьника на учителя и учащихся. Руководитель региона, как сообщает информационное агентство «Башинформ», лично оценивает обстановку на месте и координирует работу всех служб.
Напомним, прокуратура Башкирии начала проверку по факту инцидента. Заместитель прокурора республики Андрей Маркин также находится на месте, координируя действия правоохранительных органов. По предварительной информации надзорного ведомства, пострадавших нет, однако прокуратура взяла на контроль расследование уже возбужденных уголовных дел.
Ранее Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела, в том числе о халатности. Подросток, устроивший стрельбу из страйкбольного автомата, был задержан на месте.
По данным ведомств, в результате ЧП никто не пострадал.
