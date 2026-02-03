Суд на 400 тысяч оштрафовал омича за хранение партии немаркированных сигарет

Ленинский районный суд Омска вынес приговор жителю города за хранение крупной партии немаркированных сигарет. Омич получил штраф на 400 тыс. рублей, об этом сообщила 3 февраля пресс-служба судов Омской области.
В судах уточнили: фигуранту дела 37 лет, в ходе процесса он полностью признал свою вину. Как выяснило следствие, с января 2023 года по ноябрь 2024 года он складировал сигареты для продажи в разных местах. Их обнаружили в торговом павильоне, гаражных боксах и автомобиле BMW.
Всего правоохранители изъяли 29 615 пачек сигарет, их общая стоимость превысила 3,8 млн рублей. Пачки будут приобщены к уголовному делу в отношении поставщика. Сигареты передали в УМВД по городу Омску, в отдел по расследованию преступлений в сфере экономики.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее мы писали, что гражданин Казахстана был оштрафован за попытку ввоза также контрафактных сигарет в Россию, на территорию Омской области.