Суд на 400 тысяч оштрафовал омича за хранение партии немаркированных сигарет

В судах уточнили: фигуранту дела 37 лет, в ходе процесса он полностью признал свою вину. Как выяснило следствие, с января 2023 года по ноябрь 2024 года он складировал сигареты для продажи в разных местах. Их обнаружили в торговом павильоне, гаражных боксах и автомобиле BMW.