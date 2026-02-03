В ДТП с маршруткой в Советском районе Волгограда пострадал ребенок

В Волгограде 2 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент случился в Советском районе города, где столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, примерно в 10:45 утра на проспекте Университетском напротив дома № 69 водитель автомобиля марки «Хавейл Джулион» не справился с управлением и врезался припаркованный микроавтобус «Фольксваген».
В момент столкновения в микроавтобусе находились люди. В результате аварии 12-летний пассажир «Фольксвагена» получил травмы. Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.