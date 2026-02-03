Новосибирский суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП с моделью

Однако, как сообщила изданию КП-Новосибирск мама погибшей Юлия Переладова, справедливость до конца не восстановлена. С момента вынесения приговора прошло четыре месяца, но осуждённый не выплатил потерпевшим ни копейки. Как выяснилось в суде, всё его имущество — лишь гараж и разбитый автомобиль. Страховки полиса ОСАГО на машине также не было. Женщина отмечает, что продолжит борьбу за компенсацию, которая необходима и второй пострадавшей девушке, до сих пор проходящей лечение.