Новосибирский суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП с моделью

Три года спустя после трагедии Новосибирский областной суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на улице Фрунзе. Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор 26-летнему Дмитрию, который в нетрезвом состоянии отобрал руль у трезвого водителя, спровоцировал аварию, унесшую жизнь 19-летней Марии Переладовой. Девушка работала трезвым водителем и приехала за клиентом, но он силой сместил её на пассажирское сиденье и сам сел за руль её автомобиля Subaru, сообщает издание «КП-Новосибирск».
Спустя несколько минут поездки машина врезалась в такси, сбила 18-летнюю пешеходницу, а затем врезалась в дерево. Мария погибла на месте, пешеходница получила тяжелейшие травмы, а сам виновник чудом выжил, оказавшись в коме. Несмотря на это, в соцсетях первоначально распространялась ложь, будто за рулём была сама погибшая. Родные с самого начала в это не верили, и судебная автотехническая экспертиза полностью подтвердила их правоту, установив истинного водителя.
Следствие по делу шло тяжело и долго, менялись следователи. Подсудимый, очнувшись, сначала утверждал, что ничего не помнит, хотя сразу после аварии писал друзьям о гибели пассажирки. На суде он частично признал вину, но пытался отрицать факт опьянения, что было опровергнуто медицинскими анализами. Дзержинский районный суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима и обязал выплатить компенсации. Семье погибшей Марии присудили 2,5 млн рублей, пострадавшей пешеходнице Елене* — более миллиона рублей, а также суммы на лечение и иные расходы.
Однако, как сообщила изданию КП-Новосибирск мама погибшей Юлия Переладова, справедливость до конца не восстановлена. С момента вынесения приговора прошло четыре месяца, но осуждённый не выплатил потерпевшим ни копейки. Как выяснилось в суде, всё его имущество — лишь гараж и разбитый автомобиль. Страховки полиса ОСАГО на машине также не было. Женщина отмечает, что продолжит борьбу за компенсацию, которая необходима и второй пострадавшей девушке, до сих пор проходящей лечение.
Юрист Михаил Спиридонов в комментарии для издания пояснил, что в случае отсутствия страховки у виновника потерпевшие всё же могут рассчитывать на выплату от Российского союза автостраховщиков. Для этого после вступления приговора в силу нужно подать заявление и необходимые документы. Максимальная сумма такой компенсации может составить до 500 тысяч рублей.