Пассажира поезда Черепаново — Новосибирск оштрафовали за курение

Мужчина курил в тамбуре вагона, грубо выражался в адрес других пассажиров и вёл себя агрессивно.

Источник: Аргументы и факты

Транспортные полицейские привлекли к ответственности 35-летнего жителя Черепановского района, нарушившего порядок в электричке. Об этом сообщили в телеграм-канале Транспортной полиции Сибири.

Установлено, что мужчина курил в тамбуре вагона, грубо выражался в адрес других пассажиров и вёл себя агрессивно. Инцидент произошёл в поезде сообщением «Черепаново — Новосибирск-Главный».

В отношении правонарушителя составили два протокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Курение в запрещённых местах». Суд назначил ему административные штрафы по обоим эпизодам.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что задержки поездов из Москвы осложняют прибытие в Новосибирск.