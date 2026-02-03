Пассажира поезда Черепаново — Новосибирск оштрафовали за курение

Транспортные полицейские привлекли к ответственности 35-летнего жителя Черепановского района, нарушившего порядок в электричке. Об этом сообщили в телеграм-канале Транспортной полиции Сибири.
Установлено, что мужчина курил в тамбуре вагона, грубо выражался в адрес других пассажиров и вёл себя агрессивно. Инцидент произошёл в поезде сообщением «Черепаново — Новосибирск-Главный».
В отношении правонарушителя составили два протокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Курение в запрещённых местах». Суд назначил ему административные штрафы по обоим эпизодам.
