Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под Волгоградом

В Волгоградской области в хуторе Новомаксимовском на 90 суток приостановлена работа склада с аммиачной селитрой, руководство которого пренебрегало мерами безопасности. Такое решение вынес суд по иску Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, а судебные приставы исполнили судебное постановление, уточнили в ГУ ФССП России по региону.

Источник: v102

— Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов подлежит обязательному лицензированию. Собственник здания склада, внесенного в Государственный реестр опасных производственных объектов, лицензию не оформил, — пояснили в ГУ ФССП России по Волгоградской области.

В ходе внеплановой проверки склада вскрылось, что в нем отсутствуют пожарная сигнализация, план по ликвидации последствий аварий, а также документы, подтверждающие ввод этого опасного объекта в эксплуатацию. Собственника склада признали виновным по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ. Работа опасного объекта приостановлена, а все входы и выходы опечатаны.