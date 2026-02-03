Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под Волгоградом

В ходе внеплановой проверки склада вскрылось, что в нем отсутствуют пожарная сигнализация, план по ликвидации последствий аварий, а также документы, подтверждающие ввод этого опасного объекта в эксплуатацию. Собственника склада признали виновным по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ. Работа опасного объекта приостановлена, а все входы и выходы опечатаны.