Опубликовано видео момента нападения подростка на уфимскую гимназию № 16

Появилось видео момента нападения подростка на гимназию № 16 в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлен момент нападения подростка в уфимской гимназии № 16.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров лично прибыл сегодня в гимназию № 16 для оценки обстановки на месте происшествия. Прокуратура республики начала проверку, а ее заместитель Андрей Маркин координирует действия силовиков на месте. По предварительным данным надзорного ведомства, пострадавших нет, однако эта информация оспаривается другими источниками.

Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовные дела по факту инцидента, включая статью о халатности. Подросток, устроивший стрельбу из страйкбольного автомата, был задержан на месте.

Согласно данным ведомств, в результате ЧП никто не пострадал.

