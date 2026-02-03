Опубликовано видео момента нападения подростка на уфимскую гимназию № 16

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров лично прибыл сегодня в гимназию № 16 для оценки обстановки на месте происшествия. Прокуратура республики начала проверку, а ее заместитель Андрей Маркин координирует действия силовиков на месте. По предварительным данным надзорного ведомства, пострадавших нет, однако эта информация оспаривается другими источниками.