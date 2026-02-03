В Омске женщина нанесла ножевое ранение мужу во время ссоры

Омичка из Ленинского округа ударила мужа ножом в живот после ссоры во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. При допросе женщина не стала отрицать своей вины и дала подробные показания.
Накануне в больницу поступил 49-летний мужчина. Медики диагностировали у него колото-резаную рану живота. Стало ясно, что травмы были нанесены умышленно, поэтому врачи передали информацию о серьезной травме в полицию. Выяснилось, что пациент получил повреждения в своей квартире на проспекте Сибирском.
Вместе с 49-летней супругой он распивал спиртные напитки, а во время застолья между ними возник конфликт. Женщина обвинила мужа в трате зарплаты на алкоголь, а мужчина дал понять, что это его способ расслабления после командировок. К компромиссу супруги не пришли, и в итоге омичка схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему один удар в живот. После этого он потерял сознание, а фигурантка быстро вызвала скорую помощь.
«Орудие преступления изъято на месте происшествия, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.