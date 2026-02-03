В Омске женщина нанесла ножевое ранение мужу во время ссоры

Вместе с 49-летней супругой он распивал спиртные напитки, а во время застолья между ними возник конфликт. Женщина обвинила мужа в трате зарплаты на алкоголь, а мужчина дал понять, что это его способ расслабления после командировок. К компромиссу супруги не пришли, и в итоге омичка схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему один удар в живот. После этого он потерял сознание, а фигурантка быстро вызвала скорую помощь.