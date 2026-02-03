Замруководителя налоговой в Новосибирске получила 3 года колонии за взятку в 1 млн. рублей

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику налоговой службы. Заместитель руководителя одной из районных инспекций Федеральной налоговой службы признана виновной в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие и суд установили, что в декабре 2024 года чиновница получила от двух учредителей коммерческих обществ взятку в размере 1 миллиона рублей. Взамен она обещала «общее покровительство» и снижение сумм налоговых доначислений их компаниям.
Дело было возбуждено на основании материалов, собранных Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. В выявлении преступления участвовали оперативники УФСБ России по региону совместно со службой безопасности областного УФНС.
Суд, изучив доказательства, признал подсудимую виновной по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии режима со штрафом в пятикратном размере взятки — 5 миллионов рублей. Также обвиняемую лишили права занимать должности на 4 года и чина «советник государственной гражданской службы РФ 2 класса».
Ранее мы писали о том, что бывший сотрудник ИК-3 осужден за получение взяток от заключенных в Новосибирске
ИА Сибинформ