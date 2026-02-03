Замруководителя налоговой в Новосибирске получила 3 года колонии за взятку в 1 млн. рублей

Суд, изучив доказательства, признал подсудимую виновной по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии режима со штрафом в пятикратном размере взятки — 5 миллионов рублей. Также обвиняемую лишили права занимать должности на 4 года и чина «советник государственной гражданской службы РФ 2 класса».