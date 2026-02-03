В Ленобласти нашли тело пропавшего в Петербурге мальчика. Что известно

По данным источников РИА Новости в экстренных службах, мама мальчика сначала пыталась найти сына самостоятельно. Друзья ребенка подсказали ей, что он мог поехать в ТЦ «Лента» на Таллинском шоссе. Там женщине подтвердили, что видели похожего мальчика 30 января: сначала в ресторане, а около 17:00 — в отделе аксессуаров для мобильных телефонов. Собеседник агентства отметил, что у Паши Тифитулина при себе не было ни денег, ни проездного билета, ни мобильного телефона.