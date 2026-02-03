Ричмонд
В Ленобласти нашли тело пропавшего в Петербурге мальчика. Что известно

Следственный комитет подтвердил гибель девятилетнего Павла Тифитулина, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января. Тело ребенка обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По официальной информации пресс-службы СК России, тело пропавшего 30 января мальчика было обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подозреваемый, в автомобиль которого сел ребенок, был задержан в Псковской области в ходе совместной работы следователей и оперативников. Фигурант уже дал признательные показания и указал точное место, где скрыл тело. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Издание 47news.ru уточняет детали обнаружения ребенка: тело достали из воды в районе Нижнего Шингерского водопада. Поиски на этом участке вел волонтерский отряд из Луги «Пойдем Найдем». Источник также называет имя задержанного — это 38-летний житель Ленобласти Петр Жилкин.

Как пишет «Фонтанка», подозреваемого доставили из Псковской области в Управление уголовного розыска в Петербурге вечером 2 февраля. Именно там после допроса он сознался в преступлении и рассказал, где именно спрятал тело. После признания следственная группа незамедлительно выехала на указанное Жилкиным место для проверки показаний и проведения поисковых работ.

По данным источников РИА Новости в экстренных службах, мама мальчика сначала пыталась найти сына самостоятельно. Друзья ребенка подсказали ей, что он мог поехать в ТЦ «Лента» на Таллинском шоссе. Там женщине подтвердили, что видели похожего мальчика 30 января: сначала в ресторане, а около 17:00 — в отделе аксессуаров для мобильных телефонов. Собеседник агентства отметил, что у Паши Тифитулина при себе не было ни денег, ни проездного билета, ни мобильного телефона.

Прокуратура Санкт-Петербурга официально взяла расследование дела под особый надзор.