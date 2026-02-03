Ричмонд
Сибирячка потеряла 200 тысяч рублей, поверив «полицейским»: мошенники придумали новую схему обмана

В Иркутске аферисты обманули женщину, попросив помощи в «задержании».

Источник: Комсомольская правда

79-летняя пенсионерка из Иркутска стала жертвой мошенников, потеряв 200 тысяч рублей. Ей позвонил мужчина, представился «полицейским» и сообщил о проводимой операции по задержанию группы мошенников, обманывающих людей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Аферист попросил бабушку помочь в задержании, предложив передать свои сбережения курьеру. По его словам, в момент передачи денег настоящие полицейские арестуют преступника и вернут ей всю сумму, — уточнили в полиции.

Собрав 200 тысяч рублей, женщина завернула наличные в простыню и передала их неизвестному. После этого связь с «оперативником» прервалась. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Сейчас по данному факту завели уголовное дело.

