Подростка из Архангельской области обвинили в подготовке диверсии

23 января в Алтайском крае двум подросткам 15 и 16 лет предъявили обвинение в совершении диверсии. По версии следствия, в декабре 2025 года один из подростков нашел в мессенджере объявление о заработке и оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который предложил поджигать технические устройства сотовой связи за денежное вознаграждение. О предложении подросток рассказал своему 16-летнему другу.