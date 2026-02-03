Стримил свое нападение: появились новые подробности атаки подростка на уфимскую гимназию

Мизулина подчеркнула, что детальное освещение подобных инцидентов в СМИ провоцирует людей со склонностью к деструктивному поведению, так как активирует их интерес и дает им «инструкцию» к действию. По ее мнению, все последние нападения на школы и предотвращенные случаи взаимосвязаны и являются частью целенаправленной работы манипуляторов из недружественных стран, в том числе с территории Украины, которые ищут в соцсетях психически неустойчивых подростков и вербуют их. Детальная информация по этому вопросу уже направлена в правоохранительные органы.