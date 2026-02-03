Стримил свое нападение: появились новые подробности атаки подростка на уфимскую гимназию

Подросток, устроивший стрельбу в уфимской гимназии № 16, вел прямой эфир во время совершения преступления в своих социальных сетях. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она призвала СМИ и медиаресурсы не распространять эти кадры, так как именно широкой огласки добиваются те, кто вовлекает подростков в совершение таких преступлений.
Мизулина подчеркнула, что детальное освещение подобных инцидентов в СМИ провоцирует людей со склонностью к деструктивному поведению, так как активирует их интерес и дает им «инструкцию» к действию. По ее мнению, все последние нападения на школы и предотвращенные случаи взаимосвязаны и являются частью целенаправленной работы манипуляторов из недружественных стран, в том числе с территории Украины, которые ищут в соцсетях психически неустойчивых подростков и вербуют их. Детальная информация по этому вопросу уже направлена в правоохранительные органы.
Напомним, в сети уже появилось видео с места происшествия и кадры с моментом нападения в кабинете. Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл в гимназию для оценки обстановки. Следственный комитет возбудил уголовные дела, подросток задержан.
