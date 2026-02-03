Калининградская семья лишилась 1,7 млн рублей при покупке автомобиля в мессенджере

По предварительным данным, семья нашла в одном из мессенджеров канал с предложениями о продаже авто. В ходе переписки неизвестный представился сотрудником крупной компании, подготовил договор купли-продажи и обещал доставить транспортное средство в Калининград. После перевода всей суммы мошенник перестал выходить на связь.