В Краснодаре сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за водителем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Автомобиль «ВАЗ-2105» госавтоинспекторы попытались остановить на выезде из Краснодара. Но водитель требование полицейских проигнорировал. Добавив скорость, он продолжал движение и опасно маневрировал.
Сотрудники ДПС отправились за автомобили и по громкоговорящему устройству предупредили о применении огнестрельного оружия. Прозвучал предупредительный выстрел, а затем — несколько прицельных по колесам легковушки.
Машину остановили уже в Адыгее. Водитель спровоцировал ДТП с патрульным автомобилем, а затем попытался скрыться, что сделал и один из пассажиров. Но сбежать не удалось.
Как выяснилось, машиной управлял 22-лений житель Адыгеи. Молодой человек сел за руль без водительских прав. В машине находился еще один пассажир 29 лет.
Во время применения табельного оружия никто не пострадал.
«Госавтоинспекторы составили в отношении водителя протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.3, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.15 и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. В отношении 20-летнего пассажира составлен протокол по за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.