Автомат был игрушечный: что еще известно о подростке, напавшем на гимназию в Уфе

Напавший на гимназию в Уфе подросток был вооружен игрушечным автоматом.

Источник: Комсомольская правда

Ученик, устроивший нападение в уфимской гимназии № 16, пришел на урок с игрушечным автоматом, принадлежащим его младшему брату, а также имел при себе нож, который не был обнаружен при входе в учебное заведение. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в комментарии изданию «РБК Уфа». Подросток вместе с родителями доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что нападавший вел прямой эфир во время совершения преступления в соцсетях. Она призвала не распространять эти кадры, так как широкая огласка подобных инцидентов провоцирует новых преступников. По ее мнению, происшествие является частью сети взаимосвязанных нападений, организованных манипуляторами из недружественных стран.

Напомним, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовные дела, включая статью о халатности.

