Автомат был игрушечный: что еще известно о подростке, напавшем на гимназию в Уфе

Ученик, устроивший нападение в уфимской гимназии № 16, пришел на урок с игрушечным автоматом, принадлежащим его младшему брату, а также имел при себе нож, который не был обнаружен при входе в учебное заведение. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в комментарии изданию «РБК Уфа». Подросток вместе с родителями доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.