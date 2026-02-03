Омич украл из машины курьера одежду и обувь почти на 140 тысяч рублей

В Омске полиция задержала подозреваемого в краже товаров популярного маркетплейса из грузового автомобиля. Инцидент произошел, когда водитель, развозивший заказы, оставил фургон на улице Раздольной.
21-летний житель Центрального округа, ранее судимый за мошенничество, заметил незапертую дверь грузовика и похитил несколько коробок. Общая стоимость украденного имущества, в котором была женская одежда и обувь, составила 138 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Все похищенное имущество было изъято и вернется владельцу.
