Омич украл из машины курьера одежду и обувь почти на 140 тысяч рублей

Кражи из грузовиков с товарами маркетплейсов происходят всё чаще.

Источник: ГУ МВД

В Омске полиция задержала подозреваемого в краже товаров популярного маркетплейса из грузового автомобиля. Инцидент произошел, когда водитель, развозивший заказы, оставил фургон на улице Раздольной.

21-летний житель Центрального округа, ранее судимый за мошенничество, заметил незапертую дверь грузовика и похитил несколько коробок. Общая стоимость украденного имущества, в котором была женская одежда и обувь, составила 138 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Все похищенное имущество было изъято и вернется владельцу.

Ранее мы сообщали, сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса воровала товары, оформленные покупателями на возврат.