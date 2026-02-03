В Омске мужчину осудили на 10 лет за убийство друга из-за ревности

29-летнего омича приговорили к 10 годам в колонии строгого режима за убийство знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. За пару дней до трагического инцидента осуждённый совершил кражу. Вину в совершении преступлений он не признал.
В суде установлено, что ночью 11 марта 2024 года после застолья со спиртным мужчина приревновал сожительницу к своему другу и решил его убить. Один из участников трапезы пытался его остановить, однако фигурант набросился на него с ножом и начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отступил, а осуждённый догнал товарища и ударил его ножом прямо в сердце. От полученных травм потерпевший скончался.
Отмечается, что за 8 дней до случившегося виновный похитил в магазине бутылку коньяка, будучи пьяным. Не реагируя на слова контролёра о необходимости оплатить товар, он скрылся, а спустя несколько часов вернулся за добавкой. Взяв с полки коньяк и вино, мужчина кинул в голову работника магазина бутылку спиртного.
«В прениях сторон государственный обвинитель предлагал суду назначить виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы, вместе с тем суд определил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обязав осуждённого выплатить матери погибшего 1 млн рублей в качестве возмещения причинённого морального вреда», — уточнили в ведомстве.