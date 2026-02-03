В Омске мужчину осудили на 10 лет за убийство друга из-за ревности

В суде установлено, что ночью 11 марта 2024 года после застолья со спиртным мужчина приревновал сожительницу к своему другу и решил его убить. Один из участников трапезы пытался его остановить, однако фигурант набросился на него с ножом и начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отступил, а осуждённый догнал товарища и ударил его ножом прямо в сердце. От полученных травм потерпевший скончался.