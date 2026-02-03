Ричмонд
«Все задолбали»: подросток, напавший на уфимскую гимназию, записывал учителей и одноклассников

Напавший на гимназию в Уфе подросток втайне записывал учителей и одноклассников.

Источник: Комсомольская правда

У подростка, устроившего нападение в уфимской гимназии № 16, нашли аудиозаписи, которые он систематически вел и публиковал в своем Telegram-канале. На одной из таких записей, сделанной во время урока химии, слышно, как педагог отчитывает учеников за плохую успеваемость и просит сдать дневники на проверку.

Сам подросток сопроводил аудио комментарием, в котором заявил, что одноклассники и учителя его «задолбали», и что, слушая их, он представляет, как расправится со всеми ими. По предварительной информации, записи велись постоянно — как на уроках, так и в общении со сверстниками.

Напомним, по данным главы Башкирии Радия Хабирова, у нападавшего был нож и игрушечный автомат его младшего брата. Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что подросток вел прямой эфир во время нападения, и связала инцидент с деятельностью вербовщиков из недружественных стран.

В социальных сетях уже распространилось видео с места происшествия и кадры момента нападения в классе. Следственный комитет возбудил уголовные дела, включая статью о халатности, возможно связанную с тем, что нож не был обнаружен при входе в школу. По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

