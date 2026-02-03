«Все задолбали»: подросток, напавший на уфимскую гимназию, записывал учителей и одноклассников

Сам подросток сопроводил аудио комментарием, в котором заявил, что одноклассники и учителя его «задолбали», и что, слушая их, он представляет, как расправится со всеми ими. По предварительной информации, записи велись постоянно — как на уроках, так и в общении со сверстниками.