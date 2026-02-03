Пассажиры в Ростове-на-Дону толкают застрявшие в снегу автобусы

Снегопад, обрушившийся на донскую столицу 2 февраля, вызвал транспортный коллапс. Как сообщают очевидцы, пассажирам общественного транспорта даже приходилось выталкивать автобусы из сугробов.
Очевидцы также говорят о том, что не во всех районах Ростова коммунальные службы успели вовремя расчистить дороги от снега, из-за чего транспортные средства оказались заблокированы прямо на проезжей части.
Водители автомобилей помогают друг другу, а пассажиры автобусов вынуждены покидать салоны и идти пешком, чтобы выбраться из заторов. Подобный случай, например, был зафиксирован утром 3 февраля на улице Стадионной, сообщает корреспондент rostov.aif.ru.
Напомним, накануне, вечером 2 февраля, в Ростове выпало более 20 см снега. По словам главы города Александра Скрябина, днём в снегоуборочных работах было задействовано 119 машин и 400 дворников.