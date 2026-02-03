«Почему подростка никто не остановил?»: глава Башкирии о работе охраны гимназии, на которую напал подросток

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с подробным комментарием по ситуации в уфимской гимназии № 16. Он заявил, что самое главное — никто не пострадал, и на данный момент следственный комитет возбудил два уголовных дела.
Хабиров отметил два ключевых момента. Во-первых, необходимо выяснить мотивы, по которым подросток совершил этот поступок. Во-вторых, он пояснил, что автомат, который мальчик принес в школу, был пластиковым и игрушечным, поэтому металлодетектор его обнаружить не мог. При этом детектор среагировал на нож, который также был у подростка с собой. Глава региона задался вопросом, почему его в этом случае не остановили, предположив, что причиной могла стать обычная практика, когда у многих учеников есть с собой металлические предметы, и на это часто не обращают внимания. По этому поводу также будет проведена отдельная проверка.
Глава сообщил, что школа сегодня закрыта, дети освобождены от занятий. Завтра во всех классах пройдут собрания, чтобы успокоить учеников и взвешенно принять все необходимые решения.
