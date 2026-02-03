«Почему подростка никто не остановил?»: глава Башкирии о работе охраны гимназии, на которую напал подросток

Хабиров отметил два ключевых момента. Во-первых, необходимо выяснить мотивы, по которым подросток совершил этот поступок. Во-вторых, он пояснил, что автомат, который мальчик принес в школу, был пластиковым и игрушечным, поэтому металлодетектор его обнаружить не мог. При этом детектор среагировал на нож, который также был у подростка с собой. Глава региона задался вопросом, почему его в этом случае не остановили, предположив, что причиной могла стать обычная практика, когда у многих учеников есть с собой металлические предметы, и на это часто не обращают внимания. По этому поводу также будет проведена отдельная проверка.