Загадочное исчезновение и убийство семьи в Атырау: детей подозреваемого взяли под госзащиту

Осенью 2025 года пропала семья из четверых человек, жителей Жангельди Кызылкогинского района: супруги и их двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет. Заявление в полицию родственники написали в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов, из закопали в сарае. Поиски детей продолжаются.