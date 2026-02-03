Загадочное исчезновение и убийство семьи в Атырау: детей подозреваемого взяли под госзащиту

В управлении образования региона рассказали, что 2 февраля из Департамента полиции (ДП) поступило официальное письмо с предложением принять неотложные меры в отношении детей и поместить их в безопасное место.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав решила троих детей временно разместить в Центре адаптации несовершеннолетних; двое младших — три и один год — отправлены в специализированный Дом ребенка.
До принятия решения об опеке дети были под присмотром бабушки. Школьники посещали занятия в средней школе имени О. Шонаева, младшие воспитывались дома.
В управлении уточнили, что состояние детей находится под контролем, уполномоченные органы обеспечивают их безопасность и соблюдение прав, пишет «Ак Жайык».
Осенью 2025 года пропала семья из четверых человек, жителей Жангельди Кызылкогинского района: супруги и их двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет. Заявление в полицию родственники написали в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов, из закопали в сарае. Поиски детей продолжаются.
По подозрению в убийстве полиция объявила в розыск 29-летнего мужа младшей дочки убитых. Ее тоже объявили в розыск.