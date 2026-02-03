Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загадочное исчезновение и убийство семьи в Атырау: детей подозреваемого взяли под госзащиту

Пятерых несовершеннолетних детей Султана Сарсемалиева, объявленного в розыск по подозрению в убийстве жителей села Жангелдин Атырауской области, передали под защиту государства, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

В управлении образования региона рассказали, что 2 февраля из Департамента полиции (ДП) поступило официальное письмо с предложением принять неотложные меры в отношении детей и поместить их в безопасное место.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав решила троих детей временно разместить в Центре адаптации несовершеннолетних; двое младших — три и один год — отправлены в специализированный Дом ребенка.

До принятия решения об опеке дети были под присмотром бабушки. Школьники посещали занятия в средней школе имени О. Шонаева, младшие воспитывались дома.

В управлении уточнили, что состояние детей находится под контролем, уполномоченные органы обеспечивают их безопасность и соблюдение прав, пишет «Ак Жайык».

Осенью 2025 года пропала семья из четверых человек, жителей Жангельди Кызылкогинского района: супруги и их двое взрослых детей в возрасте 33 и 35 лет. Заявление в полицию родственники написали в декабре. 6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов, из закопали в сарае. Поиски детей продолжаются.

По подозрению в убийстве полиция объявила в розыск 29-летнего мужа младшей дочки убитых. Ее тоже объявили в розыск.