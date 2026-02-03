«Парня обижали»: мэр Уфы назвал возможную причину нападения подростка на уфимскую гимназию

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров также заявил, что пострадавших нет. Он сообщил, что следственный комитет возбудил два уголовных дела и пояснил детали инцидента: у подростка был пластиковый игрушечный автомат и нож. Металлодетектор не среагировал на игрушку, но сработал на нож, однако подростка в тот момент не остановили.