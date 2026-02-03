«Парня обижали»: мэр Уфы назвал возможную причину нападения подростка на уфимскую гимназию

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место происшествия в гимназию № 16, сообщил журналистам, что нападавшего девятиклассника травили одноклассники. По его словам, подросток зашел в школу с пневматической винтовкой и открыл огонь, но в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров также заявил, что пострадавших нет. Он сообщил, что следственный комитет возбудил два уголовных дела и пояснил детали инцидента: у подростка был пластиковый игрушечный автомат и нож. Металлодетектор не среагировал на игрушку, но сработал на нож, однако подростка в тот момент не остановили.
По данным СМИ, у нападавшего в Telegram-канале были найдены аудиозаписи уроков, сопровождавшиеся комментариями с угрозами в адрес одноклассников и учителей. Глава региона отметил, что важно разобраться в причинах произошедшего. Школа закрыта, дети освобождены от занятий, а на следующий день во всех классах пройдут собрания для обсуждения ситуации.
