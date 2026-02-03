ПАС уверяет жителей Молдовы, что во время блэкаута «госучреждения коммуницировали с населением очень хорошо, как по учебнику»: Тогда почему во время субботнего ЧП компания Premier Energy отключила все телефоны

Хорошо, что свет дали всего-то минут через 15−20 после отключения. Другим моим согражданам так не повезло. А что будет если, не дай Бог, какое-то более масштабное ЧП произойдет? Власти наши просто отключат все телефоны в госучреждениях и умоют руки, оставив нас, жителей страны, один на один с очередным апокалипсисом…