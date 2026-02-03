ПАС уверяет жителей Молдовы, что во время блэкаута «госучреждения коммуницировали с населением очень хорошо, как по учебнику»: Тогда почему во время субботнего ЧП компания Premier Energy отключила все телефоны

Вот совести у них совсем нет! От слова совсем! Я про власти наши нынешние. В глаза смотрят и врут! И совсем ведь не стыдно им!
Вот депутат от ПАС Дориан Истрати счел «очень некрасивым» поведение политиков, которые осмелились критиковать власти за масштабный блэкаут. Напомним, в минувшую субботу около 70% потребителей в Молдове остались без электричества, что вызвало волну возмущения.
По мнению Дориана Истрати, поводов для недовольства нет: он уверен, что госучреждения коммуницировали с населением «очень хорошо» и в целом действовали «как по учебнику».
Знаете, когда в «моем» доме отрубили свет, я позвонил сначала начальнику нашей Ассоциации жильцов (он сам ничего не знал), потом стал названивать по круглосуточным номерам телефонов в Premier Energy. В субботу я работал, поэтому без света мне было никак.
Так вот. Ни один номер телефона, среди указанных на сайте компании, не то, что не отвечал, они все были отключены! Набираешь номер — сразу идет сброс. Раз десять пытался дозвониться — никак.
О какой хорошей коммуникации, вообще, о какой, дажке самой минимальной, коммуникации говорит этот депутат?! Госучреждения действовали, «как по учебнику»?! По какому такому учебнику? «Как заставить паниковать население при малейшем ЧП»?
Хорошо, что свет дали всего-то минут через 15−20 после отключения. Другим моим согражданам так не повезло. А что будет если, не дай Бог, какое-то более масштабное ЧП произойдет? Власти наши просто отключат все телефоны в госучреждениях и умоют руки, оставив нас, жителей страны, один на один с очередным апокалипсисом…
