Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПАС уверяет жителей Молдовы, что во время блэкаута «госучреждения коммуницировали с населением очень хорошо, как по учебнику»: Тогда почему во время субботнего ЧП компания Premier Energy отключила все телефоны

А что будет если, не дай Бог, какое-то более масштабное ЧП произойдет?

Источник: Комсомольская правда

Вот совести у них совсем нет! От слова совсем! Я про власти наши нынешние. В глаза смотрят и врут! И совсем ведь не стыдно им!

Вот депутат от ПАС Дориан Истрати счел «очень некрасивым» поведение политиков, которые осмелились критиковать власти за масштабный блэкаут. Напомним, в минувшую субботу около 70% потребителей в Молдове остались без электричества, что вызвало волну возмущения.

По мнению Дориана Истрати, поводов для недовольства нет: он уверен, что госучреждения коммуницировали с населением «очень хорошо» и в целом действовали «как по учебнику».

Знаете, когда в «моем» доме отрубили свет, я позвонил сначала начальнику нашей Ассоциации жильцов (он сам ничего не знал), потом стал названивать по круглосуточным номерам телефонов в Premier Energy. В субботу я работал, поэтому без света мне было никак.

Так вот. Ни один номер телефона, среди указанных на сайте компании, не то, что не отвечал, они все были отключены! Набираешь номер — сразу идет сброс. Раз десять пытался дозвониться — никак.

О какой хорошей коммуникации, вообще, о какой, дажке самой минимальной, коммуникации говорит этот депутат?! Госучреждения действовали, «как по учебнику»?! По какому такому учебнику? «Как заставить паниковать население при малейшем ЧП»?

Хорошо, что свет дали всего-то минут через 15−20 после отключения. Другим моим согражданам так не повезло. А что будет если, не дай Бог, какое-то более масштабное ЧП произойдет? Власти наши просто отключат все телефоны в госучреждениях и умоют руки, оставив нас, жителей страны, один на один с очередным апокалипсисом…

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.

Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).

В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.

НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше