Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ изъяла у пермяка икру калуги и амурского осетра

Житель Перми незаконно приобрел и хранил икру запрещенных к вылову видов рыбы.

Источник: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Краевое управление ФСБ пресекло противоправную деятельность жителя Перми. Пермяк приобрел и хранил икру запрещенных к вылову видов рыбы, занесенных в Красную книгу России.

У мужчины обнаружили икру природного происхождения калуги и амурского осетра. Краевое следственное управление СК РФ на основании представленных ФСБ материалов возбудило уголовное дело. Пермяка обвинили в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.

Постановлением Свердловского районного суда Перми подсудимого признали виновным в совершении преступления. С учетом возмещения нанесенного ущерба, ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб.