ФСБ изъяла у пермяка икру калуги и амурского осетра

У мужчины обнаружили икру природного происхождения калуги и амурского осетра. Краевое следственное управление СК РФ на основании представленных ФСБ материалов возбудило уголовное дело. Пермяка обвинили в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.