ФСБ изъяла у пермяка икру калуги и амурского осетра

Краевое управление ФСБ пресекло противоправную деятельность жителя Перми. Пермяк приобрел и хранил икру запрещенных к вылову видов рыбы, занесенных в Красную книгу России.
У мужчины обнаружили икру природного происхождения калуги и амурского осетра. Краевое следственное управление СК РФ на основании представленных ФСБ материалов возбудило уголовное дело. Пермяка обвинили в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.
Постановлением Свердловского районного суда Перми подсудимого признали виновным в совершении преступления. С учетом возмещения нанесенного ущерба, ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб.