«Действовать надо было еще вчера»: в Госдуме прокомментировали нападение подростка на уфимскую гимназию

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявил, что в инциденте никто не пострадал, а следственный комитет возбудил два уголовных дела. Он пояснил, что у подростка был пластиковый игрушечный автомат и нож, на который сработал металлодетектор, однако это не привело к его задержанию на входе. Также сообщалось, что у нападавшего находили аудиозаписи уроков с угрожающими комментариями в его Telegram-канале.