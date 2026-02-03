«Действовать надо было еще вчера»: в Госдуме прокомментировали нападение подростка на уфимскую гимназию

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала инцидент в уфимской гимназии № 16. В своем Telegram-канале она написала, что произошло очередное нападение ученика на других учеников и учителя, и, к счастью, как она понимает, серьезно пострадавших на этот раз нет.
Она подчеркнула, что, если сохранятся нынешняя система безопасности образовательных учреждений и недостаток квалифицированной психологической помощи ученикам, их родителям и учителям, ситуация может повториться. По словам депутата, «жареный петух» в виде «эпидемии» школьного насилия уже клюнул, и действовать надо было еще вчера.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявил, что в инциденте никто не пострадал, а следственный комитет возбудил два уголовных дела. Он пояснил, что у подростка был пластиковый игрушечный автомат и нож, на который сработал металлодетектор, однако это не привело к его задержанию на входе. Также сообщалось, что у нападавшего находили аудиозаписи уроков с угрожающими комментариями в его Telegram-канале.
