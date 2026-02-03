Опубликовал все в Telegram: напавший на уфимскую гимназию подросток записал момент атаки

Накануне инцидента школьник активно вел свой канал, публикуя записи о взаимоотношениях с родителями и учителями. Сегодня утром он выложил пост с подписью «Последний день, когда я что-то буду выкладывать сюда», а позже опубликовал фотографию со страйкбольным автоматом и комментарием «Мой последний поход в мою школу». Перед этим подросток делился перепиской с матерью, которая интересовалась, где он и почему долго идет на урок, упомянув, что его ждет классный руководитель.