Опубликовал все в Telegram: напавший на уфимскую гимназию подросток записал момент атаки

Подросток, устроивший нападение в уфимской гимназии № 16, опубликовал в свой Telegram-канал аудиозапись момента атаки, а также ряд прощальных постов.
Накануне инцидента школьник активно вел свой канал, публикуя записи о взаимоотношениях с родителями и учителями. Сегодня утром он выложил пост с подписью «Последний день, когда я что-то буду выкладывать сюда», а позже опубликовал фотографию со страйкбольным автоматом и комментарием «Мой последний поход в мою школу». Перед этим подросток делился перепиской с матерью, которая интересовалась, где он и почему долго идет на урок, упомянув, что его ждет классный руководитель.
Ранее сообщалось, что в канале подростка были найдены аудиозаписи уроков с угрозами в адрес одноклассников и педагогов.
Глава Башкирии Радий Хабиров в своем подробном комментарии заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, а СК возбудил два уголовных дела. Он пояснил, что принесенный в школу автомат был пластиковым игрушечным, а металлодетектор сработал на нож, но подростка тогда не остановили. По словам главы региона, школа сегодня закрыта, а завтра во всех классах пройдут собрания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.