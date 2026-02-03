Ричмонд
Родители напавшего на гимназию подростка в Уфе знали о его конфликтах в школе

Семья школьника, напавшего на учителя и одноклассников, была в курсе его проблем в гимназии.

Источник: Комсомольская правда

Родители девятиклассника, устроившего нападение на 16-ую гимназию в Уфе, были в курсе о его трудностях в школе. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Отец подростка подтвердил, что его сын неоднократно жаловался дома на насмешки со стороны сверстников. Школьник также переживал из-за того, что у него не складывались дружеские отношения в коллективе. Ранее друг подростка рассказал, почему они перестали общаться. По словам юноши, девятиклассник резко изменился в характере и стал нелюдим. Также подросток стал вести канал в соцсетях незадолго до нападения, там он делился своими переживаниями и мыслями.

Напомним, нападение на учителя истории и троих одноклассников мальчика произошло в гимназии № 16 Уфы в 11 утра 3 февраля. Первоначально появлялись сообщения о пострадавшем, однако позднее вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев эти сведения опроверг.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело за халатность.

