Родители напавшего на гимназию подростка в Уфе знали о его конфликтах в школе

Родители девятиклассника, устроившего нападение на 16-ую гимназию в Уфе, были в курсе о его трудностях в школе. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
Отец подростка подтвердил, что его сын неоднократно жаловался дома на насмешки со стороны сверстников. Школьник также переживал из-за того, что у него не складывались дружеские отношения в коллективе. Ранее друг подростка рассказал, почему они перестали общаться. По словам юноши, девятиклассник резко изменился в характере и стал нелюдим. Также подросток стал вести канал в соцсетях незадолго до нападения, там он делился своими переживаниями и мыслями.
Напомним, нападение на учителя истории и троих одноклассников мальчика произошло в гимназии № 16 Уфы в 11 утра 3 февраля. Первоначально появлялись сообщения о пострадавшем, однако позднее вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев эти сведения опроверг.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело за халатность.
