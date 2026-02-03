Родители напавшего на гимназию подростка в Уфе знали о его конфликтах в школе

Отец подростка подтвердил, что его сын неоднократно жаловался дома на насмешки со стороны сверстников. Школьник также переживал из-за того, что у него не складывались дружеские отношения в коллективе. Ранее друг подростка рассказал, почему они перестали общаться. По словам юноши, девятиклассник резко изменился в характере и стал нелюдим. Также подросток стал вести канал в соцсетях незадолго до нападения, там он делился своими переживаниями и мыслями.