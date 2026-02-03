В Пермском крае столкнулись два пассажирских автобуса

Авария случилась в 11:30 на улице Сушина. По предварительным данным ГУ МВД, один из автобусов, «Газель Некст», двигался в сторону улицы Тракторной. Его водитель 1960 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим таким же автобусом.