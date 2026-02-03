Ричмонд
В Пермском крае столкнулись два пассажирских автобуса

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Источник: telegram-канал "Пермское чтиво"

ДТП с участием двух маршрутных автобусов произошло в Лысьве, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась в 11:30 на улице Сушина. По предварительным данным ГУ МВД, один из автобусов, «Газель Некст», двигался в сторону улицы Тракторной. Его водитель 1960 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим таким же автобусом.

В результате столкновения пострадали пассажиры обоих транспортных средств. Всем им оказана медицинская помощь. Точное количество пострадавших и тяжесть травм не уточняются.

В СУ СК РФ по Пермскому краю уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они осматривают место аварии и опрашивают свидетелей. Прокуратура взяла расследование на контроль.