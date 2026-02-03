У жителя Тамбова изъяли снайперскую винтовку, гранатомет и почти тысячу патронов

В Тамбове полицейские пресекли деятельность 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. В ходе обысков у мужчины изъяли внушительный арсенал.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, задержание стало результатом совместной операции сотрудников уголовного розыска и Госавтоинспекции. На улице Ахлебиновской полицейские остановили автомобиль фигуранта, в багажнике которого обнаружили две гранаты и гранатомет РПГ-18.
Основной схрон подозреваемый оборудовал в своем гараже. Там были обнаружены снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом и приспособлением для бесшумной стрельбы, четыре пистолета, 138 детонаторов и более 870 патронов различных калибров.
Эксперты-криминалисты уже исследовали часть изъятого имущества. Подтверждено, что среди находок есть боевые осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5. Экспертиза продолжается.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решением Советского районного суда Тамбова фигурант заключен под стражу.
Сейчас правоохранители выясняют происхождение оружия и проверяют, не использовалось ли оно при совершении преступлений на территории региона.