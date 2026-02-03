В Ростове мужчина получил 7 лет колонии за экстремизим и фейки о военных

В Ростове-на-Дону жителя города Токмак Запорожской области осудили за публичные призывы к терроризму и ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России в зоне СВО. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.