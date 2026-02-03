Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове мужчина получил 7 лет колонии за экстремизим и фейки о военных

Суд в Ростове вынес приговор за распространение ложной информации о ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жителя города Токмак Запорожской области осудили за публичные призывы к терроризму и ложную информацию об использовании Вооруженных Сил России в зоне СВО. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, 29-летний гражданин России неоднократно публиковал в мессенджере комментарии, унижающие соотечественников по признакам национальности и происхождения. Там же, в мессенджере, были опубликованы фейки, дискредитирующие ВС РФ.

Приговор вынесли в Южном окружном военном суде по двум статьям (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Подсудимый получил 7 лет колонии общего режима. Решение в силу пока не вступило.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.