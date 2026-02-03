500 человек эвакуировали из ТЦ «Капитолий» в Петербурге

Во вторник днем, 3 февраля, на территории Приморского района случился пожар. Возгорание произошло в торговом центре «Капитолий» на Коломяжском проспекте, 19 корпус 2.
По информации пресс-службы МЧС, это случилось на втором этаже, в ресторане «Гуси-Лебеди». Огонь распространился по кухне и в вентиляционной вытяжке на площади 1 квадратный метр.
Специалисты министерства получили сообщение в 12:00. К 12:37 пожар был ликвидирован. Из здания «Капитолия» были эвакуированы 500 человек. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия выезжали 28 человек личного состава, было задействовано 7 единиц спецтехники.