На Кубани экс-полицейских осудили за взятку автомобилем

Как рассказали в пресс-службе, полицейские, узнав о том, что сочинец выращивает дома наркосодержащие растения, решили заработать, разыграв ситуацию, в которой мужчина будет вынужден дать взятку. В июле 2022 года полицейские Аветик Гиголян и Владислав Петриченко остановили автомобиль мужчины, который выращивал наркотики. В автомобиле находился сообщник полицейских — Родион Назаркин, который предложил позвать на помощь другого сообщника — Рубена Разанова. Разанов после «переговоров» с Гиголяном и Петриченко сообщил мужчине, что необходимо дать 3 миллиона рублей сотрудникам полиции.