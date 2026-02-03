Ричмонд
На Кубани экс-полицейских осудили за взятку автомобилем

СОЧИ, 3 фев — РИА Новости. Бывшие сочинские полицейские и их подельники получили до 9 лет тюрьмы за взятку автомобилем марки Mini Cooper, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе, полицейские, узнав о том, что сочинец выращивает дома наркосодержащие растения, решили заработать, разыграв ситуацию, в которой мужчина будет вынужден дать взятку. В июле 2022 года полицейские Аветик Гиголян и Владислав Петриченко остановили автомобиль мужчины, который выращивал наркотики. В автомобиле находился сообщник полицейских — Родион Назаркин, который предложил позвать на помощь другого сообщника — Рубена Разанова. Разанов после «переговоров» с Гиголяном и Петриченко сообщил мужчине, что необходимо дать 3 миллиона рублей сотрудникам полиции.

«Всей суммы у задержанного не оказалось. В качестве взятки он передал принадлежащий ему автомобиль марки Mini Cooper, а также деньги в размере 200 000 рублей», — говорится в сообщении.

После того, как мужчина предложил автомобиль и деньги, Назаркин предложил ему «помочь», сказав, что может дать в долг 1,8 миллиона рублей, чтобы передать их полицейским.

Спустя несколько дней Назаркин начал требовать от сочинца вернуть деньги, которые он дал в долг. Тогда его знакомый обратился в правоохранительные органы и рассказал о преступлении, после этого всех соучастников преступления задержали.

Центральный районный суд Сочи признал Гиголяна и Петриченко виновными в совершении преступлений — получении взятки в особо крупном размере, превышении полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима. Сообщников Назаркина и Разанова признали виновными в посредничестве во взяточничестве и назначили каждому по 7 лет лишения свободы.