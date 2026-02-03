В Нижнем Новгороде задержали обвиняемых в подготовке убийства блогерши

«По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать ее убийство при пособничестве своей знакомой, которая, в свою очередь, наняла для совершения убийства 25-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчине были переданы сведения о потерпевшей и месте её нахождения, а также деньги в счет оплаты за убийство», — говорится в сообщении.