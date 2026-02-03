Пьяный россиянин устроил дебош в самолете и вместо Таиланда оказался в полиции

По данным источника, 60-летний россиянин поднялся на борт, вылетавший из Иркутска на Пхукет, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес экипажа и не реагировал на замечания.
Из-за дебошира сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию. В итоге пассажир лишился отдыха за границей, был задержан и привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Теперь россиянину грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Кроме этого, он может попасть в «черный список» авиакомпаний.
Ранее русскоязычный турист сорвал рейс из Вьетнама в Таиланд. Мужчина прогулялся по салону голышом и начал угрожать бортпроводникам.